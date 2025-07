Messina, l’attesa svolta determinata da più fattori

C’è il nodo del monte debitorio ma non solo sulla strada da percorrere per portare la gestione del Messina in mani diverse da quelle attuali. Le parti che dialogano e cercano un’intesa per giungere alla svolta, lo fanno sulla base di documenti e conti che diverranno “blindati” quando l’attuale proprietà presenterà (entro il prossimo 10 agosto) in tribunale il piano di rientro dal debito, ma soprattutto qualora il prossimo 10 settembre il procedimento di ristrutturazione verrà “approvato” nell’udienza a Palazzo Piacentini. Quella diverrebbe la stella polare in grado di aprire formalmente le porte a un potenziale acquirente, con dati certi e numeri non più interpretabili. Con un percorso definito.

Sino ad allora? Altri fattori da considerare. Ci sono quelli economici ma anche la necessità di svoltare subito per dare il via alla programmazione sportiva che non aspetta. Per arrivare al cambio di passo serve buon senso tra le parti, disponibilità e fiducia. Ecco che allora queste frenetiche ore sono servite e serviranno ancora (tra scambi di pec e nuovi contatti previsti domani tra i consulenti) per raggiungere un accordo con garanzie quanto più convincenti per entrambe le parti: chi punta a vendere e uscire di scena in maniera meno “traumatica” possibile e chi intende subentrare senza ritrovarsi “sorprese” tra le mani. Garanzie che soddisfino pure gli organismi di controllo e giudizio.

La via tracciata dalla Società Cooperativa (interfaccia di un gruppo straniero con delegati italiani) è assolutamente viva, ma la partita si gioca sul filo del rasoio e fare previsioni sarebbe assai rischioso. Motivo per cui, probabilmente, nessun’altra alternativa viene esclusa.

Intanto ai vecchi tesserati sarebbero giunte le buste paga di giugno, ultima mensilità della scorsa stagione da saldare entro il 21 agosto per evitare ulteriori penalizzazioni ma anche di far accrescere il monte debitorio.