Messina, prossima settimana attesa la fumata sulla cessione

Il momento del dentro o fuori si avvicina, non potrebbe essere altrimenti considerando il tempo che si assottiglia verso il primo impegno ufficiale del Messina e il vuoto totale attuale a livello dirigenziale, tecnico e di squadra.

Ma come raccontato in questi giorni, la priorità inevitabilmente è ricaduta sugli ambiti di societari. Nello specifico, sui tentativi di “esternalizare” la gestione sportiva in attesa che l’Acr possa avere la strada tracciata sul piano giudiziale rispetto alla ristrutturazione del debito richiesta.

Due piste aperte, quella con il gruppo locale che in questo momento “cammina” su uno scambio di pec e l’altra che vive dietro la “regia” della Società Cooperativa, ritrovatasi probabilmente in un ruolo che va oltre le proprie idee iniziali per sopperire ai vuoti totali che ormai da settimane si registrano intorno alla prima squadra della città.

