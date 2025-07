Equilibrio e fiducia. Messina: i giorni decisivi

Ogni giorno che passa rende sicuramente più complicata la marcia d’avvicinamento al prossimo campionato di Serie D, ma oggi la partita più importante in casa Messina è un’altra. Quella del futuro. Che s’incastra, è vero, inevitabilmente con il piano sportivo perché poi ci sarà una categoria da difendere dalla mannaia della penalizzazione di 14 punti, ma allo stesso tempo va considerato quanto un rimescolamento interno fungerebbe da spinta per l’intero ambiente, amplificando il potenziale di trasporto che questa piazza ha più volte dimostrato di saper dare.

E allora il focus resta sempre sul cambio alla guida della società che la Curva Sud è tornata a chiedere senza mezzi termini con il comunicato trasmesso mercoledì. In tal senso le porte vanno considerate apertissime, i contatti tra l’Acr e la Società Cooperativa vivi. Avanti a piccoli passi, per arrivare al punto di avere tutto il necessario sul tavolo e trovare un accordo che possa garantire in qualche modo ogni interesse in ballo. Quelli primari degli attuali soci Alaimo e Sciotto, ormai è evidente, sono legati allo scongiurare la liquidazione giudiziale e dentro quest’ottica vanno inquadrati i ragionamenti relativi agli accordi di natura economica che riguardano non solo l’affidamento della gestione attuale ma anche un eventuale subentro a piano di ristrutturazione del debito concluso. Dall’altra parte, la Società Cooperativa continua a lavorare per tutelare il fulcro della propria “mission”, cioè il bene del Messina, ma anche per fungere da collante coi soggetti che andrebbero a finanziare l’operazione di rilancio sul campo dell’Acr.

Ed è anche per questo motivo che si sta preferendo “perdere” un giorno in più sul piano delle trattative, della comprensione della situazione complessiva, di un’intesa che dovrà (eventualmente) essere salda e chiara, piuttosto che velocizzare con il rischio di fare saltare tutto sul più bello. Si può parlare di ottimismo? Meglio evitare, concentrandosi con fiducia ed equilibrio su ciò che c’è da fare per giungere all’agognata fumata bianca.

