Under 17 Sicilia: Jonia assolta, ricorsi rigettati ai giocatori della Messana. Caos promozioni in Èlite

Il caso Jonia-Messana di under 17 regionale scuote ancora una volta il mondo del calcio giovanile siciliano e non solo. Un pastrocchio di dimensioni colossali che comporterà decisioni “a tavolino”. Ma andiamo con ordine.

Lo scorso 19 giugno il Tribunale Federale nazionale aveva stangato Jonia e Messana, coinvolte in un presunto tentativo di combine. Il club di Riposto, primo in classifica con 51 punti insieme con l'Alkantara, veniva penalizzato di ben 23 punti, mentre alla Messana ne venivano inflitti 9 (3 da scontare subito e 6 nella stagione successiva) ma i peloritani subivano durissime sanzioni individuali, con squalifiche pluriennali che, di fatto, condannavano alla retrocessione i giallorossi per la classifica disciplina.

Ma il verdetto della Corte Federale d'Appello, almeno per quanto riguarda la Jonia, ha ribaltato tutto. Accolte le tesi dell'avvocato messinese Giovanni Villari che hanno smontato la responsabilità presunta della Jonia, scagionata da ogni accusa e a cui sono stati restituiti i 23 punti. Rigettati, invece, i ricorsi dei singoli tesserati della Messana colpiti da sanzione (giallorossi che nella prossima stagione parteciperanno ai Provinciali).

E, adesso, nella lotta al vertice del campionato regionale under 17 cosa accadrà? Chi sarà promosso nel torneo Èlite? La classifica dice Jonia e Alkantara in testa a pari punti. Si dovrebbe parlare di spareggio per il primo posto e, in seguito disputare, i playoff. Ma la stagione è conclusa e la classifica sarà cristallizzata.

Nelle prossime ore, il Consiglio regionale della Figc trasmetterà una nota al Consiglio nazionale della Lnd a cui chiederà un parere per avere lumi su come procedere e per capire quante e quali squadre avranno accesso, a tavolino, al campionato Èlite. Quando sapremo qualcosa? Con ogni probabilità a settembre. Fine di una storia triste e folle.