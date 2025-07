Messina, gli ultras prendono di nuovo posizione. Curva Sud contro Sciotto: "Stop al tifo finché non lascia la società"

Torna a prendere posizione la Curva Sud Messina, che fa sapere qual è la propria posizione in questa fase di profonda difficoltà per il futuro dell'Acr, iscritta al prossimo campionato di Serie D ma ancora senza squadra, dirigenza e certezze su chi sarà a gestire l'ambito sportivo e societario. La Curva "nella sua totale unità, continua a esprimere la propria distanza nei confronti della figura di Pietro Sciotto e delle istituzioni cittadine che, per l'ennesima volta, hanno voltato le spalle ai cittadini messinesi dopo la figura fatta da presunti pseudo-imprenditori e politici".

I gruppi organizzati ribadiscono "a gran voce che fin quando Pietro Sciotto sarà presente all'interno della società, anche solo con l'1%, non accetteranno compromessi o mezze misure". Una "posizione chiara e netta: continueremo a manifestare la nostra opposizione ed il nostro dissenso. E a tal proposito, ormai giunti alle porte della nuova annata calcistica, comunichiamo che fin quando quest'ultimo non avrà abbandonato totalmente l'Acr Messina, la Curva Sud non presenzierà né in casa né in trasferta. Gli ultras Messina non si piegheranno mai di fronte a questo personaggio che ha deriso un'intera città. Continueremo a essere la voce critica e la coscienza del tifo messinese e non permetteremo che la presenza di costui offuschi la nostra passione e il nostro amore per il Messina. Uniti e compatti continueremo a lottare per il nostro Messina, senza mai transigere sulla nostra dignità e sui nostri valori"