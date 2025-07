Il bivio si avvicina: cosa ne sarà del Messina?

Il bivio si avvicina, quello che sancirà il futuro del Messina. Non ci sarebbero stati nuovi contatti tra i consulenti dell’attuale proprietà dell’Acr e la Società Cooperativa, che attendeva gli atti riguardanti la situazione economica e contabile del club allo stato attuale. Cioè la documentazione attestante il monte debitorio “da concordato”, in pratica quanto verrà presentato il prossimo 10 agosto con “vista” sull’udienza di settembre. Doveva esserci una nuova “call” per discutere delle condizioni della trattativa (chi doveva accollarsi cosa) e di un iter chiaro da definire e seguire tra le parti, nell’ottica della collaborazione che anche l’Acr, nel comunicato di qualche giorno fa, aveva fatto filtrare nell’interesse comune di accelerare perlomeno sul piano del progetto sportivo, visto che i primi impegni ufficiali si avvicinano e non è stato posto alcun mattone come base del prossimo campionato di Serie D che vedrà il club partire con un pericolosissimo -14. “Call” saltata per ragioni logistiche.

Cosa è successo da allora non è chiaro, di certo la Società Cooperativa dentro i tavoli di confronto e anche all’esterno ha fatto sempre filtrare di non essere disposta a entrare a “scatola” chiusa ma si aspetta perlomeno un quadro generale da sottoporre agli investitori. Sempre in attesa comunque che il Tribunale si pronunci sul percorso giudiziale all’interno del quale comunque la società (giova ricordarlo) si trova. La porta non è chiusa ma lo stallo sicuramente preoccupa.

