Petrucci: «Messina merita rispetto. Basta favole, servono persone giuste»

Quel Foggia-Messina 1-0 allo “Zaccheria” di tre mesi fa (17 aprile) ha decretato, con la retrocessione in serie D, l’amara conclusione di una difficile stagione e resta un ricordo che fa ancora male alla piazza giallorossa e non solo. «C’è la delusione di una stagione che poteva andare meglio, ma condizionata da troppi aspetti extracalcistici. Oggi c’è ancora tanta amarezza», ha affermato Davide Petrucci, centrocampista e capitano di un Messina che, soprattutto nei momenti più complessi di un’annata turbolenta, ci ha sempre messo la faccia. Non solo per il ruolo da leader all’interno dello spogliatoio, ma anche per la sua lunga esperienza: «Ognuno deve trovare dentro di sé il modo per andare avanti, noi giocatori siamo di passaggio, ma la piazza è rimasta profondamente colpita. Spero che i tifosi riescano a superare questa situazione, ma si può fare risalendo fin dove meritano e con risultati migliori».