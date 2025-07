Il ritorno del Milazzo in Serie D: grandi ambizioni e con un Dall'Oglio in più

Prima tappa ufficiale verso il prossimo campionato per il Milazzo tornato in Serie D. "Battesimo" in conferenza col botto rappresentato dall'innesto di Jacopo Dall'Oglio dalla Reggina, suggestione anticipata nei giorni scorsi e divenuta realtà ieri con la firma sul contratto. Un altro milazzese in rosa, dopo Dama, Scolaro e La Spada.

Identità e senso d'appartenenza alla base del progetto. Chiaro emerge anche da un altro ritorno, quello di Gaetano Catalano, oltre 400 presenze coi mamertini e carriera da allenatore iniziata proprio nella città del Capo. Rieccolo (nel video), accanto al ds Vittorio Strianese, con il quale ha condiviso lo scorso anno a Paternò. E poi dopo l'esperienza del 2013/14, torna a essere dg Salvatore Costantino.

A fare gli onori di casa, il presidente Mauro Versaci che ha annunciato anche la composizione del cda con tre nuovi soci: Stefano Trimboli, Francesco Gitto e Renato Maiorana. Confermata la sede del ritiro: Fondachelli Fantina, dal 3 al 13 agosto.