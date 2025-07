Il Messina “fa i conti” col futuro: partita dura ma ancora aperta

Giornata interlocutoria nelle trattative in corso per cercare di tracciare una strada che porti stabilità in casa Messina. Dopo la “call” di mercoledì tra consulenti dell’Acr e rappresentanti della Società Cooperativa, si resta in attesa di nuovi contatti tra le parti basati sulla documentazione inerente la situazione finanziaria e gestionale in cui versa il club. Passaggio propedeutico anche alla presentazione del piano di ristrutturazione del debito che l’attuale proprietà dovrà presentare al Tribunale fra circa tre settimane e dalle quali dipenderanno le sorti della società. Si attendono dati certi sui quali ragionare, perché solo così sarà possibile poi passare a eventuali ipotesi concrete di accordo.

Gli accenti diversi tra quanto comunicato con una nota da Acr e la posizione reale assunta dalla Cooperativa dopo il primo incontro “virtuale”, hanno generato qualche fastidio ma la partita, per quanto difficilissima da affrontare, è ancora apertissima. E si gioca anche sugli stati d’animo ma soprattutto sull’obiettivo finale che deve essere per tutti (lo ribadiamo a scanso di equivoci) quello di dare un presente e un futuro al Messina. Tradotto: fare in modo che ci si possa presentare al prossimo campionato con una squadra competitiva e poi pensare a costruire un percorso virtuoso di programmazione con una proprietà diversa dall’attuale (fantasma AAD e Sciotto), dopo il risanamento dei conti che andrà portato avanti.

