Mattia Brugarello, "sangue messinese" alla corte della Juventus

Nuova esperienza di prestigio per Mattia Brugarello, classe 2005 nato a Bressanone, in provincia di Bolzano, ma con sangue messinese: dopo Inter e Monza, ecco per lui aprirsi le porte della Juventus (Next Gen). Il giovane è figlio di Paolo Brugarello e nipote di Pietro, classe 1947 che ha esordito con la maglia dell'Acr in Serie C. E con la sua famiglia trascorre ogni anno le vacanze estive in città. Mattia ha firmato con la società bianconera sino al 30 giugno 2027. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Teramo, nel Girone F di Serie D: complessivamente 32 partite tra campionato, playoff e Coppa Italia di categoria.