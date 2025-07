Inadempienza Coaps, per l'Acr Messina solo una multa da 6500 euro

Niente penalizzazione aggiuntiva (resta il -14) per la mancata produzione dell'incartamento da destinare alla Coaps (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) dopo il passaggio della maggioranza dell'Acr Messina da Pietro Sciotto alla AAD Invest lo scorso gennaio.

Comminata al club un'ammenda di 6500 euro per responsabilità oggettiva e prevista l'inibizione di due mesi e 15 giorni per il presidente Stefano Alaimo. Secondo quanto riportato nel comunicato, la società si sarebbe limitata a produrre tramite pec lo scorso 14 marzo un estratto del registro delle imprese del Lussemburgo relativo alla società acquirente «quale documento equipollente alla visura camerale» in merito all'accertamento dei requisiti di onorabilità e solo previa concessione del termine aggiuntivo di 15 giorni.

Per quanto riguarda la solidità finanziaria, nella stessa data è stato inviato un «contratto di finanziamento garantito da pegno su azioni ed una mail del 13 marzo contenente una dichiarazione con la quale un dipendente della Banca Santander» avrebbe confermato che «Doudou Cissè era in attesa di ricevere 75 milioni di euro tramite una SBLC (lettera di credito ossia garanzia bancaria) per lo sviluppo aziendale della AAD Invest».

Gli esiti: «La documentazione è stata ritenuta non conforme dalla Commissione che ha concesso, il 30 aprile, un ulteriore termine di 15 giorni al fine di integrare quanto prodotto con referenze bancarie conformi, specificando che le stesse avrebbero dovuto contemplare la classe di rating assegnata alla AAD ovvero una spiegazione delle ragioni per le quali la banca non avrebbe potuto fornire tale attestazione, corredata da documentazione da cui evincere la solidità finanziaria dell’acquirente». A tale richiesta non ha fatto seguito alcun riscontro... (ema.rig.)