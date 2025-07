Messina, tutto dipende dal responso della Covisod

Entriamo nell’ennesima settimana decisiva in casa Messina, tra la pronuncia della Covisod che certificherà l’iscrizione al prossimo torneo di Serie D (a meno di sorprese) e l’esternalizzazione della gestione sportiva. Necessaria se, come sembra, il socio di minoranza Pietro Sciotto, dopo aver ottemperato ai pagamenti relativi alla scorsa stagione, non vorrà gestire l’aspetto tecnico mentre l’AAD Invest Group, proprietaria dell’80% delle quote, appare sempre più lontana dai radar e da sempre inadempiente.

L’auspicio è di una ripartenza in mani sicure, con la pista paventata nei giorni scorsi che si è d’improvviso bloccata per la mancata definizione di alcuni aspetti amministrativi e burocratici, passaggi imprescindibili per la ratifica da parte del commissario Maria Di Renzo.

È necessaria un’esternalizzazione forte, che possa anche traghettare la società in attesa di una cessione definitiva dopo il piano di concordato che verrà valutato nell’udienza del 10 settembre.

Il responso della Covisod è previsto per il 16 luglio. Un ok che, pur sembrando un atto formale, costituisce il punto di partenza di un percorso di ricostruzione ancora da definire. E poi, sul piano economico, l’altra scadenza relativa al pagamento degli stipendi e contributi di giugno da effettuare entro il 21 agosto. Va ricordato che, per iscriversi al campionato di Serie D, il Messina ha saldato quattro mesi di stipendi e sette di contributi.

Tra le date da tenere d’occhio in questi giorni, anche quella (seppur indicativa) del 31 luglio, la scadenza posta dalla Società Cooperativa Calcio Messina entro la quale formalizzerebbe la propria proposta di acquisizione del 100% delle quote dell’Acr Messina.

Cooperativa che, in ogni caso, non acquisterebbe da sé il Messina, ma svolgerebbe un ruolo di tramite con soggetti che possano essere realmente interessati al futuro della biancoscudata.

