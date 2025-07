Messina, riflettori sulla gestione in attesa della Covisod

La volontà di Pietro Sciotto di non occuparsi più degli ambiti tecnici dopo avere saldato gli arretrati per favorire l’iscrizione in Serie D, unita all’assenza ormai perenne della proprietaria AAD Invest, ha portato inevitabilmente a immaginare una gestione “esternalizzata” dell’Acr Messina per il prossimo campionato. Nelle scorse settimane è stata considerata una pista con maggiore insistenza, ma qualsiasi ipotesi di affidamento richiede garanzie precise di operatività e copertura economica, a maggior ragione in presenza di un commissariamento al quale il club al momento è sottoposto in virtù del procedimento aperto in tribunale per il rientro dal debito accumulato.

E allora i giochi, in attesa della pronuncia della Covisod e poi di ciò che accadrà il prossimo 10 settembre a Palazzo Piacentini, restano apertissimi. Per l’ipotesi, appunto, gestionale ma anche per un futuro eventuale passaggio di quote. E restano vive più strade, alcune già aperte, altre che potrebbe svilupparsi a breve. Specie se quella sino a ieri più probabile, dovesse saltare. Anche per questo motivo l’eventuale tesseramento di alcune figure tecniche, come Vincenzo Minguzzi per il ruolo di direttore sportivo (o altri nomi sondati come Santo Molino), è stato al momento “congelato”.

