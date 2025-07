La Cooperativa: “Si restituisca il Messina ai messinesi”

Messi in ordine i documenti per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, con il saldo degli emolumenti ai tesserati e il deposito della fideiussione, il Messina attende ora il responso della Covisod, previsto per il 16 luglio. Un via libera apparentemente formale che rappresenta solo il primo tassello di una ripartenza ancora tutta da costruire e con una delicata partita parallela, quella con il tribunale, che resta ancora aperta. Udienza fissata per il 10 settembre, ma già adesso si delinea il perimetro entro cui dovrà muoversi il futuro del club. Pietro Sciotto, in qualità di socio di minoranza, ha garantito la copertura economica per l’iscrizione, ma non si dovrebbe occupare dell’area sportiva, che sarebbe affidata in gestione esterna. Tra le prime manovre, la nomina del nuovo direttore sportivo: tra i candidati c’è Vincenzo Minguzzi, ex Acireale, ma non è l’unico nome sul tavolo.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale