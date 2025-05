Messina-Foggia. Ecco il primo round!

La lunga attesa è terminata. È il giorno del primo round tra Messina e Foggia, sfida playout per decidere chi resterà in Lega Pro e chi dovrà tornare nell’inferno dei Dilettanti.

Si parte dal “Franco Scoglio”, perché il penultimo posto in classifica permette ai Satanelli di giocare il ritorno davanti al proprio pubblico, così anche di raggiungere l’obiettivo nel caso in cui i risultati tra le due gare si pareggiassero.

Adrenalina alle stelle nell’ambiente peloritano, come testimoniato dal “contatto” di giovedì al “Marullo” con parte della tifoseria che ha partecipato all’allenamento aperto: «È stato un bellissimo momento di passione - ha commentato mister Antonio Gatto alla vigilia -. I ragazzi sono stati felici di ricevere l’abbraccio dei sostenitori e raddoppieranno le forze anche per loro. Un’unione che ha inorgoglito tutti, evidenziando il connubio forte tra squadra e città. Speriamo di portarla anche in campo».

Gatto ritrova l’avversario contro cui ha esordito e vinto da primo allenatore dell’Acr, alla penultima giornata della stagione regolare: «Di cancellare quanto fatto finora lo abbiamo già detto più volte, vale anche per me. L’importanza di questo playout è devastante perché si gioca in 180 minuti per salvare la categoria, senza altri appelli. Noi siamo pronti a dare battaglia».

