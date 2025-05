Il Messina sbatte sul muro del Foggia: l'andata dei play-out finisce 0-0

Messina - Foggia 0-0

Messina (4-3-3): Krapikas 6,5, Lia 6, Gelli 6, Dumbravanu 6, Haveri 6,5, Crimi 6, Buchel 6, Petrucci 5,5 (15’ st Dell’Aquila 6,5), Garofalo 5,5 (42’ st Chiarella sv), Tordini 5 (34’ st Costantino sv), Luciani 5,5. In panchina: Meli, Ingrosso, De Sena, Marino, Mameli, Pedicillo, Vicario, Anzelmo, Morichelli. All.: Gatto 5,5

Foggia (4-3-3): Perina 6, Salinas 6,5 (31’ st Silvestro sv), Parodi 6, Dutu 6,5, Felicioli 6, Tascone 6, Pazienza 6,5 (31’ st Mazzocco 5,5), Gala 6,5 (31’ st Kiyine sv), Zunno 6,5, Touho 5 (17’ st Emmausso 5,5), Sarr 5,5. In panchina: De Simone, Testa, Santaniello, Orlando, Marzuoio, Da Riva, Brugognone, Spanò. All.: Gentile 6,5

Arbitro: Ancora di Roma 6,5. Assistenti: Franco di Padova e Di Meo di Nichelino

Note: Ammoniti: Sarr (F), Salinas (F), Gala (F), Lia (M), Buchel (M), Mazzocco (F), Angoli: 4-1. Recupero: 2’ pt e 5’ st

L’alta posta in palio condiziona un Messina troppo timoroso, sotto pressione e che sbaglia troppo in fase di impostazione. E così nel play-out d’andata i giallorossi sono costretti a un deludente 0-0 contro il Foggia.

Sono proprio i pugliesi, al quale basteranno due pareggi, a impattare meglio il match: all’11’ prima chance ospite con un tiro di Tascone, che finisce oltre la traversa, al quale risponde Crimi con un destro al volo che sfiora l’incrocio dei pali. Al 23’ la punizione dalla sinistra di Tordini, direttamente in porta, impensierisce Perina, mentre al 31’ Crimi non arriva per poco al cross di Lia sul secondo palo.