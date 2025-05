Messina-Foggia, cresce l'attesa per i playout. I tifosi alla squadra: "Noi vogliamo questa salvezza"

"Fate come noi non mollate mai". Un vero e proprio appello alla squadra: l'imperativo è crederci fino in fondo, nonostante tutto e tutti. Cresce l’attesa per la gara d'andata di playout di serie C contro il Foggia. Calcio d’inizio sabato alle 15, previsto il tutto esaurito sui 6900 tagliandi disponibili al “Franco Scoglio”. Intanto nel pomeriggio al "Marullo" un bagno di folla per il gruppo biancoscudato, con l'allenamento a porte aperte al quale hanno partecipato anche i tifosi dei gruppi organizzati.

Una marcia di avvicinamento che rinsalda ulteriormente il profondo legame instaurato tra questa squadra e i messinesi.