Garofalo ha un chiodo fisso: “Salvare il Messina”

«Penso solo a salvare il Messina sul campo». Parole e musica di Vincenzo Garofalo, l’uomo in più della squadra biancoscudata negli ultimi 180’ di campionato, con i tre assist sfornati per Luciani tra Foggia e la gara casalinga con la Juventus Next Gen. Una posizione da esterno destro offensivo che ha rilanciato ulteriormente la stagione dell’ex Brescia, mostrandone duttilità e capacità di adattamento tra corsa, equilibrio dato alla squadra e un piede destro con cui, oltre ai tre assist, è riuscito a creare grandi grattacapi alle difese avversarie.

Eppure, dopo una prima parte di campionato non all’altezza delle aspettative, trascinato dal rendimento complessivo della squadra, è stato proprio lui a trarre grandi benefici dal cambio di allenatore e dalla rivoluzione dell’organico operata a febbraio.

