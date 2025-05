Messina, la “ricetta Gatto” verso il playout col Foggia

Trovare le chiavi giuste per tenere la squadra sul pezzo ma senza eccedere nelle pressioni, perché il playout contro il Foggia, come tutte le gare secche e decisive, non hanno bisogno di troppe sollecitazioni emotive: ecco la missione di Antonio Gatto, divenuto primo allenatore del Messina dopo l’esonero di Simone Banchieri. «Viviamo serenamente il momento, siamo arrivati dove siamo con tranquillità, il lavoro è stato il fulcro del nostro percorso - ha detto ad “Antenna Giallorossa” su Rtp -. I ragazzi stanno lavorando con impegno, entusiasmo e divertimento che è la cosa più importante. Non dobbiamo pensare alla vittoria di Foggia, grazie a quella oggi siamo qui ma è un’altra storia. Occorre preparare bene le due partite ma senza gonfiare troppo la tensione, sono gare che si preparano da sole sul piano mentale».

