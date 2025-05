Messina e Foggia al playout da deferite

Mancati pagamenti. Era atteso ed è arrivato. Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Covisoc, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Stefano Alaimo e Doudou Aissatou Sarr Cissè, amministratori del Messina, per non aver provveduto, entro lo scorso 16 aprile, al pagamento degli emolumenti relativi al mese di febbraio e al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi ai mesi novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025. È stata deferita la società a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria. All’Acr, ad Alaimo e Cissè è stata contestata la recidiva, in quanto inadempienti nel trimestre precedente. Non se la passa meglio il Foggia. Michele Bitetto, amministratore unico, è stato deferito per non aver provveduto, entro il 16 aprile, al pagamento degli emolumenti e al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del fondo di fine carriera relativi al mese di febbraio. La società pugliese è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria. Situazione ancora più critica in casa rossonera: i giocatori hanno deciso di mettere in mora la società, a causa del mancato pagamento del 16 aprile.

