Raciti e la missione playout: "Messina puoi farcela ancora"

Lui sa come si fa, ci è riuscito a salvare il Messina ai playout: mister Ezio Raciti è fiducioso verso lo spareggio che attende i giallorossi nel doppio confronto contro il Foggia del 10 e 17 maggio.

Nel 2023, con l’ex tecnico del Sant’Agata in panchina, contro la Gelbison bastò “pareggiare” l’1-0 esterno al “Franco Scoglio”, grazie a quel gol nel finale segnato da Ragusa e rimasto celebre per la lunga corsa liberatoria verso la Curva Sud. Stavolta i peloritani giocheranno il primo round in casa e partono da una posizione di classifica peggiore dell’avversario. «Però in queste partite ciò che conta sono le condizioni fisiche, atletiche e mentali e l’Acr la vedo messa meglio - esordisce l’allenatore -. Guardando alle statistiche, nelle ultime cinque partite il Messina ha conquistato 9 punti, il Foggia appena uno. Certo i numeri complessivi vedono avanti i pugliesi ma su quelli pesa anche il rendimento del girone d’andata nel quale il Messina aveva un’altra squadra. Pure all’epoca avvertivamo di averne di più, in Campania disputammo una buona partita pur perdendo. Poi siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo».