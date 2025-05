Messina, la quiete prima del Foggia. La proposta: "Maxischermo in piazza Duomo per seguire i playout"

Domenica di riposo per il Messina, atteso da una settimana intensa in vista dell’andata del playout con il Foggia, in programma sabato 10 maggio alle 15 al “Franco Scoglio”. La squadra riprenderà la preparazione domani pomeriggio al “Marullo” e sarà occasione utile anche per valutare le condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave.

In particolare, quelle del capitano Davide Petrucci, colpito al naso e uscito malconcio da uno scontro fortuito con un compagno. Il centrocampista sarà visitato proprio lunedì da un otorino per comprendere l’entità della botta subita al setto nasale. Da monitorare anche i terzini Gyamfi, Lia e Ingrosso, tutti alle prese con fastidi muscolari.

Che la febbre da playout cresca, è certificato anche da una prevendita che prosegue a gonfie vele. In poco più di 48 ore sono stati venduti 2.986 biglietti, segnale chiaro della voglia di sostenere la squadra in una sfida che vale la stagione, al di là di ciò che riserverà il futuro sul piano societario.