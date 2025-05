Messina risponde subito: caccia al biglietto verso il Foggia

La prima di due gare che valgono una stagione si avvicina: una settimana precisa all’andata del playout contro il Foggia e l’attesa cresce a dismisura. Lo testimoniano i numeri: nelle prime dieci ore dall’apertura della prevendita, sono stati venduti 1.498 biglietti dei 6100 disponibili. Che dovrebbero divenire presto 6900, visto che, come immaginabile, si va verso il divieto di trasferta per i sostenitori pugliesi al “Franco Scoglio” (e sarà sicuramente lo stesso al ritorno allo “Zaccheria”). Così la dotazione riservata al settore ospiti dovrebbe essere destinata al pubblico di casa. Richieste dalla città ma non solo, perché sono diversi i tifosi del Messina residenti fuori che torneranno per l’occasione: un momento da non perdere, decisivo, per stare accanto alla squadra. Un segnale d’attaccamento dal quale si può comprendere quanto sia ancora sentita e amata la squadra.

