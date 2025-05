Messina in clima spareggio. Cresce l’attesa in città

Riprende oggi la preparazione del Messina in vista del doppio impegno più importante dell’anno: il playout con il Foggia, crocevia di una stagione segnata da ostacoli e sacrifici, ma anche da una tenacia incrollabile. Il gruppo biancoscudato è rimasto sempre concentrato sul campo, animato dalla volontà di mantenere la categoria e rafforzare un legame diventato indissolubile con la piazza. Un binomio autentico, intenso, che ricorda per spirito e passione gli anni d’oro della storia del calcio messinese.

Già dalle prime sedute in vista della sfida di sabato al “Franco Scoglio” (calcio d’inizio alle 15), Gatto e il suo staff valuteranno le condizioni fisiche di Lia e Gyamfi, usciti entrambi acciaccati dalla sfida contro la Juventus Next Gen, oltre a quelle di Ingrosso, non al meglio negli ultimi allenamenti, ma che avrebbe saltato comunque la gara con i bianconeri per squalifica. Saranno giorni carichi di significato, con una tensione emotiva destinata a salire fino alle sedute decisive della prossima settimana.

