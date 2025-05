Messina, ora testa al Foggia: doppia sfida alle ore 15

Ultimo giorno di meritato riposo per il Messina che, dopo la decisiva vittoria contro la Juventus Next Gen, si è garantito la possibilità di disputare quel playout a lungo inseguito e che concede ai giallorossi un’altra chance di raggiungere l’obiettivo salvezza. Tre giorni di pausa per la squadra del tecnico Antonio Gatto, che domani ritroverà i suoi giocatori per iniziare la preparazione verso il match d’andata dello spareggio contro il Foggia: un’altra formazione alle prese con problemi societari che hanno condizionato, forse anche più del Messina, l’andamento nella parte finale del campionato. Sei sconfitte consecutive e un pari nell’ultima gara contro il Picerno hanno fatto perdere una posizione dietro l’altra ai rossoneri, che hanno chiuso la regular season al penultimo posto con 31 punti e sei lunghezze sui peloritani.

