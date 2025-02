Messina, all’immobilismo di AAD potrebbe “rispondere” l’ex patron Sciotto esercitando la clausola

Non c’è più spazio per promesse, rinvii o illusioni. Il tempo è scaduto e chi ha o ha avuto obblighi nella gestione del Messina non può più sottrarsi alle proprie responsabilità. Gli “alcuni giorni” indicati da Stefano Alaimo per lo sblocco dei fondi sono passati senza che nulla sia cambiato. La situazione economica resta irrisolta: i contributi e le ritenute fiscali non pagate dieci giorni fa si sommano a nuove scadenze, comprese quelle odierne legate al cosiddetto “salvacalcio”, che rischiano di gravare ulteriormente sulla già precaria situazione del club.

Ma ciò che desta maggiore preoccupazione è l’assenza di una guida. Pietro Sciotto continua a mantenere il silenzio e la sua totale chiusura non fa che alimentare il caos. Un atteggiamento che ha trovato conferma nella mancata presenza sua o di un suo rappresentante all’incontro convocato dal sindaco Federico Basile nello studio del notaio Silverio Magno. Il tavolo di confronto avrebbe potuto rappresentare un’occasione per fare chiarezza e individuare una via d’uscita, ma l’assenza della precedente proprietà ha lasciato tutti in sospeso.

Eppure, le alternative non mancavano. Già a dicembre, Sciotto aveva avuto interlocuzioni che avrebbero potuto garantire al Messina una chiusura di stagione serena almeno sul piano dei conti. Invece, la scelta è ricaduta sulla AAD Invest Group, la fiduciaria lussemburghese arrivata in città tra lo scetticismo generale, alimentato dalle vicende pregresse in Belgio con il Deinze. I nuovi investitori avrebbero dovuto smentire le critiche con i fatti, ma così non è stato: gli impegni presi sono rimasti sulla carta e la situazione del club è persino peggiorata, aggiungendo alle problematiche sportive del girone d’andata (risolte con l’importante mercato invernale condotto da Domenico Roma) i mancati pagamenti dello scorso 17 febbraio.

Un’alternativa a questo immobilismo c’è: Sciotto, che detiene ancora il 20% delle quote, potrebbe esercitare la clausola che gli consentirebbe di riprendersi l’intero pacchetto azionario, in virtù della mancata corresponsione, entro il 20 febbraio, della prima tranche di pagamento pari a un milione e 250 mila euro. Ma ogni giorno perso è un passo in più verso il baratro ed è qui che serve una presa di posizione chiara e definitiva da parte dell’imprenditore della riviera tirrenica: continuare a rimanere alla finestra, senza prendere una decisione, equivale a condannare il Messina a un destino incerto e potenzialmente drammatico.

In questo scenario, l’amministrazione comunale ha il dovere di non limitarsi a convocare incontri, ma di agire con determinazione. La convocazione di un tavolo con Pietro Sciotto o con il fratello Matteo, che, è bene ricordarlo, è un collega di partito del sindaco Basile, non può essere considerata l’unica iniziativa politica possibile. Se davvero si vuole salvare il Messina, è necessario fare di più. Un club che non può essere lasciato in balia di logiche personali o di strategie poco chiare, servono trasparenza, serietà e un progetto credibile. Restare a guardare significherebbe accettare l’inevitabile. E questa, semplicemente, non è un’opzione conveniente per nessuno degli attori che fanno e disfano la scena.