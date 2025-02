Settori giovanili, Fair Play Messina: vittoria esterna per l’U15 Élite, Next Gen. U17 forza sei, poker Juniores U19

Nove partite nell’ultima settimana di febbraio per la Fair Play Messina: importante successo in trasferta per l’U15 Élite, la Next Gen. U17 ne fa 6 alla Valdinisi, quinta vittoria in campionato per la Fair Play Juniores U19, tre punti anche per la Next Gen. U15. Sconfitte per Fair Play Sq. B U15, U17 Élite e U14 Regionali. Al “Bonaiuto Somma” di Mascalucia, va in scena la 19^ giornata del campionato U15 Élite, la Fair Play batte in trasferta la TeamSport Millenium grazie alla doppietta nel primo tempo di Ivan Centorrino. Mister Cucinotta schiera Falcone tra i pali, Marino, Ruggeri, Staiti, Santoro, Giannetto Melloni, Bombaci, Ieni, Centorrino, La Monaca e Schepisi. Al 4’ la Fair Play trova subito il vantaggio: Gioca bene Bombaci per vie centrali e verticalizza per Centorrino, spietato nell'1 vs 1 con Azzarelli. 0-1 ospite. Al 26’ bomber Centorrino segna ancora: Bombaci per La Monaca, apertura verso Centorrino che si conferma in gran forma e trova la doppietta dello 0-2. Gli ospiti nella ripresa cercano il definitivo 0-3: al 26’ la punizione di Bombaci finisce sulla traversa. Sul finale da segnalare un rosso per la Millenium di Maugeri. Termina 0-2 al “Bonaiuto Somma” di Mascalucia, con la Fair Play che riapre il campionato andando a -5 dall’Accademia Siracusa sconfitta sul campo della Meridiana. Prossimo turno il 9 marzo al “Sorbello Stadium” contro la Katane Soccer.

Quattordicesima giornata di campionato per quanto concerne il torneo Provinciali U17. Sul terreno di gioco del “Sorbello Stadium” di Messina, la Next Gen. U17 vince per 6-1 contro la Valdinisi grazie alla tripletta di Di Salvo e alle reti di Cosio, Calabró e Summa e continua a dominare il campionato Provinciali U17. L’undici titolare messo in campo da mister Fiumara è Gambadauro, Irrera, Lo Presti, Fiorentino, Zampaglione, Modeo, Mortelliti, Naccari, Pallotta, Di Salvo e Cosio. Al 25’ i padroni di casa trovano il vantaggio: azione in solitaria di Zampaglione sulla sinistra, cross dentro per Cosio che fa l’1-0. Dopo cinque minuti arriva la prima delle tre reti per il numero 9 bianconero: rimessa laterale che finisce in area di rigore, riesce a metterci la zampata Di Salvo per fare 2-0. Accorcia le distanze nella ripresa la Valdinisi: Danna lancia Bonarrigo che sbuca alle spalle della difesa e mette in rete. Next Gen che si riporta sul +2 al 35’: gran giocata di Pallotta che allarga a sinistra per Calabrò, destro a giro all’incrocio sotto la traversa. Dopo cinque minuti Summa si alza in pallone in area, diventa un assist per Di Salvo che fa la guerra con i difensori avversari prima di girarsi e trovare la doppietta e il 4-1 Next Gen. Poco dopo sempre il numero 9 recupera la sfera e col destro segna la tripletta personale, pallone a casa e 5-1 per i ragazzi di mister Fiumara. Sul finale ancora un incontenibile Di Salvo che cerca stavolta il passaggio per Modeo, filtrante in area per Summa che si gira e piazza il colpo definito del 6-1, risultato tennistico al “Sorbello Stadium”.