Messina, la Aad Invest vuole andare avanti. Basile: “Buona notizia? Non sta a me dirlo...”. Alaimo: “Conti sbloccati”

"La AAD Invest ha intenzione di continuare di portare avanti questo progetto": questo è quanto riportato dal sindaco Federico Basile dopo l'incontro convocato questa mattina presso lo studio del notaio Silverio Magno. "Buona notizia? Non dipende da me, non sta a me dirlo - ha proseguito il primo cittadino -. Mi è stato spiegato il problema che hanno avuto (blocco dei conti in Belgio per il fallimento del Deinze, ndr). Avrebbe dovuto comunicarlo in maniera diversa sicuramente. Da quanto mi è stato detto, attendono le risorse per proseguire l'investimento. Alternative, in un atto notarile in cui due soggetti hanno trovato un accordo per la cessione delle quote, non ve ne sono. Le possibilità sono che AAD vada avanti o Sciotto eserciti la clausola risolutiva espressa nell'accordo". Che però a quel punto potrebbe aprire le porte all'eventuale subentro gestionale di altri soggetti.

Dopo una settimana di silenzio tombale, seguito al passaggio a vuoto sul mancato versamento dei contributi, è tornato a parlare anche il presidente Stefano Alaimo: "Venerdì sera ci hanno sbloccato i conti. Tutto è in mano al notaio, anche per rassicurare su Sciotto che il pagamento sarebbe avvenuto in tempi brevi. Doudou Cissè sta andando ogni giorno in banca affinché questi fondi, i 75 milioni, possano circolare dal fondo di garanzia al conto di AAD. Una parte arriverà al Messina, ma ci vorrà qualche altro giorno". Da capire, però, se si arriverà puntuali con le scadenze: "I giocatori sono stati pagati, arrivando i soldi faremo tutto il resto, compresi i contributi. Unico onere sin qui non onorato, a tutto il resto abbiamo adempiuto, nostro e precedente. Non ci aspettavamo il blocco, è un imprevisto. Ai tifosi dico di stare tranquilli. Noi ci siamo, oggi e domani". Infine sulla "raccolta fondi" promossa dal sindaco: "Ringrazio chi ha contributo, chi si è impegnato a dare una mano. Ho annotato tutti i nomi, appena possibile glieli restituiremo".