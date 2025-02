Messina beffato nel finale dal Trapani: non basta il sostegno di 6mila tifosi

Fase di studio in avvio e al 15’ la prima occasione del Trapani: sugli sviluppi di una punizione di Benedetti, Krapikas allontana male, tira Silvestri e Petrucci salva a pochi passi dalla linea. Due minuti dopo ci prova Ciuferri con un sinistro di prima intenzione dal limite, ma palla sul fondo. Il Messina risponde al 20’ con un colpo di testa in tuffo di Crimi, che manda a lato, mentre al 24’ bel tiro da fuori area di Garofalo che non inquadra di poco la porta. Al 34’ Petrucci in profondità per Luciani, destro che Ujkaj non trattiene e concede il corner. Buon Messina, che chiude in attacco la prima frazione: al 46’ Luciani riceve palla, avanza e destro da fuori che finisce a fil di palo.

Nella ripresa il Messina cambia volto, prima, con Dell’Aquila e Pedicillo, poi, con Costantino e De Sena, ma le occasioni latitano, nonostante un prova generosa. Il Trapani cerca di rendersi pericoloso con gli ex Silvestri e Anatriello, mentre i giallorossi falliscono una buona occasione con Dell’Aquila e Costantino. Il clou nel finale: al 42’ Daka mette in mezzo, Gelli respinge corto e in mischia il neoentrato Stensrud insacca. Il Messina si getta in avanti e al 49’, su angolo, avanza anche il portiere Krapikas che tocca con la mano prima della deviazione in rete di De Sena.