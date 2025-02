Basile al capezzale dell'ACR Messina: "Faccio appello alle forze della città per salvare la squadra"

Il sindaco di Messina Federico Basile interviene con l'assessore allo sport Massimo Finocchiaro sulla vicenda Messina che rischia di subire una pesante penalizzazione per il mancato versamento dei contributi da parte del gruppo che poco più di un mese fa ha preso in mano le redini del club. Stamani, conferenza stampa improvvisata proprio nella stanza del sindaco alla presenza del direttore sportivo Domenico Roma che ha rappresentato la parte tecnica della società, la squadra, che già da qualche gara aveva iniziato a suon di risultati a risalire la china. Basile, nell'immediato, pensa come soluzione percorribile quella di fare appello alle forze imprenditoriali della città per venire a capo di una situazione che, dopo martedì, potrebbe aprire scenari sportivamente drammatici. Un appello in piena regola quello lanciato dal primo cittadino, un pronto intervento per far confluire nelle casse sociali il denaro sufficiente per evitare una pesante penalizzazione.