Settori giovanili: Fair Play Messina U14 esagerati, ottovolante U15 , sette e sei reti per U16 e U17 Provinciali

Ad aprire le danze è la Next Gen U16 di mister Fiumara che, nel campionato Regionali U16 - Girone C, batte 0-5 la Nuova Rinascita Patti con la doppietta di Di Salvo e le reti di Pallotta, Cosio e Calabrò. Nello stesso campionato vince, con un risultato tennistico, anche la Fair Play Messina Sq. B del duo tecnico Caminiti-Chiofalo che, al “Sorbello Stadium” di Bisconte, batte 6-0 la Passion Sport con le firme di Gervasi, Molonia, Maggiari, Ilardo, Di Pietro e Modica. Le due formazioni sono rispettivamente a quota 24 e 20 punti, una dietro l’altra con la Next Gen ancora imbattuta finora. Mercoledì 26 febbraio big match contro la capolista New Eagles 2010 Sq. B.

Ottovolante U15 Provinciali, vittoriosi sul campo del Taormina Soccer School: i ragazzi di mister Caminiti vincono 0-8 grazie alla doppia firma di Sciabbarasi e ai goal di Modica, Galletta, Gervasi, Rotondo, La Malfa e Schepis e continuano a dominare il campionato restando l’unica formazione imbattuta e portandosi a ben 31 punti con settantotto reti fatte e soltanto due subite. Vittoria anche per la Next Gen U15 nel campionato Provinciali U15 - Messina - Girone B: bastano le reti di Lasme e Nuccio per superare l’ostacolo Passion Sport e rimanere incollati alla capolista Messana. Sarà sicuramente determinante, ai fini della classifica, il match di settimana prossima tra Next Gen e Messana, due formazioni che regaleranno spettacolo per portarsi a casa i tre punti. Sconfitta, invece, per l’Atletico Messina: 0-3 contro il Riviera Nord che passa grazie a Buta, doppietta, e la rete di La Rosa.

Trasferta amara per l’U17 Élite: dopo sette risultati utili consecutivi, la formazione di mister Moschella perde 2-1 contro il Real Catania; non basta la rete di Franco per portare a casa almeno un punto. Domenica 23 febbraio al “Sorbello Stadium” il big match contro il Catania sarà un importante banco di prova per la formazione bianconera. Tra le mura amiche del “Sorbello Stadium”, il Torregrotta interrompe la striscia positiva di risultati della Fair Play U15 Élite vincendo per 2-3. Mister Cucinotta, alla ricerca della quarta vittoria consecutiva, schiera Falcone, Panasiti, Ruggeri, Staiti, Santoro, Marino, Bombaci, Ieni, Centorrino, La Monaca e Schepisi. Partono forte i padroni di casa al 2’: palla dalla destra che viene spizzata e finisce a Centorrino, bravo a superare Maiorana nello scatto. Tiro respinto da Siracusa, poi la difesa scherma su La Monaca. Al 5’ cross di Panasiti, Schepisi colpisce di testa ma di fatto serve Centorrino che incorna a botta sicura ma Siracusa fa una gran parata. Risponde il Torregrotta al 8’: Miceli cerca la penetrazione, la palla rimane li per Foti che di destro manca di poco lo specchio. Dopo sei minuti la Fair Play trova la rete dell’1-0: Palla di Schepisi per Centorrino che infila il portiere con un diagonale mancino. Al 29’ gli ospiti pareggiano il risultato: Punizione respinta sui piedi di Foti che spara un destro imparabile che vale il pari. In meno di tre minuti la formazione di mister La Macchia ribalta la gara: Palla dalla retroguardia per Rappazzo che vince il duello con il difensore e lancia Giunta. Il 9 è intelligente e scaricare dietro per il gol della rimonta di Spada. Nella ripresa parte forte la Fair Play con la giocata di La Monaca che manda Bombaci a destra, prova il tiro ma mette fuori. Al 24’ Punizione respinta sui piedi di Lucifora, tiro ancora deviato ma in area c'è Marino che trova il goal del 2-2, partita pirotecnica al “Sorbello Stadium”. Passano due minuti e il Torregrotta non ci sta: Punizione in area, palla che rimane incastrata e a favore di Miceli, che irrompe in area e trova un clamoroso 2-3. Nel finale punizione di Lucifora che viene respinta, protesta per un intervento su Ieni, la palla finisce a ancora a Lucifora che impegna Siracusa, poi ci prova Centorrino ma ancora Siracusa respinge col piede. Nel recupero il Torregrotta resta in dieci per doppio giallo di Gitto ma finisce così: il Torregrotta espugna il “Sorbello Stadium” per 2-3 e sale in quarta posizione. I bianconeri perdono tre punti dalla capolista Accademia Siracusa andando ora a -8.

Al "Sorbello Stadium" di Bisconte si gioca la 14^ giornata del campionato U14 Regionali. Il Fair Play Messina torna in campo dopo aver osservato il turno di riposo nello scorso weekend e, nel derby peloritano contro l'Aga Messina, pareggia per 0-0. Nell’undici titolare di mister Barreca ci sono Trusso, Di Blasi, Melis, Prugno, Di Pietro, Cafarelli, Tramontana, Benecchi, Di Pietro, Fiumanò e La Porta. Tanti rimorsi per la formazione di casa che spreca tante occasioni: al 7’ punizione di Benecchi che viene contenuta da Donato. Dopo tre minuti traversa di Fiumanò che spreca una ghiotta chance lanciato a rete. Al 16’ campanile in area, Tramontana se la ritrova lì ma calcia sull'esterno. Aga pericoloso al 18’ con il tiro di Magazzù che sfiora il palo. Al 32’ viene annullato il goal a Prugno per fuorigioco a inizio azione. Nella seconda frazione parte bene la Fair Play col tiro di Fiumanò che finisce a lato. Al 12’ rimessa laterale per Di Pietro che si gira molto bene ma trova sulla sua strada la gran parata di Abbate. Al 20’ prima viene accordato e poi cancellato dal tutor del direttore di gara, un possibile rigore su Tramontana. Finisce a reti bianche la sfida tra le due compagini messinesi con la Fair Play che resta proprio sopra l’AGA Messina con due punti di vantaggio. La Fair Play Messina Sq. B di mister Leto invece, spazza completamente il fanalino di coda G.S. Don Peppino Cutropia per 16-0 con il poker di Cicero, le doppiette di Scandurra e Cacciola e le reti di Spanò, Casco, Orifici, La Porta, F.Schepis, Franco, Naccari e Siracusa.

Nel campionato Provinciali U17 - Messina - Girone B, ancora una larga vittoria per la Next Gen che batte 0-7 la Real Gescal Sq. B con le doppiette di Mortelliti e Irrera e le firme di Di Salvo, Cosio e Morgante. Pareggio invece nel recupero dell’undicesima giornata contro il GSC Naxos 1981: 1-1 il risultato finale. Per i bianconeri la rete è di Di Salvo. Next Gen che continua ad essere la capolista indiscussa del campionato con undici vittorie ed un pareggio in dodici gare disputate.

Tabellino Campionato Under 15 Élite - Girone B - 18a Giornata - “Sorbello Stadium” di Messina, domenica 16 febbraio - ore 10:00

Fair Play Messina U15 Élite - Torregrotta 1973: 2-3

Marcatori: 14' Centorrino (F), 29' Foti (T), 32' Spada (T), 24’ st Marino (F), 27’ st Miceli (T)

Fair Play Messina U15 Élite: Falcone, Panasiti (26’ st Giannetto Meloni), Ruggeri, Staiti, Santoro (35’ st Molonia), Marino, Bombaci, Ieni (13’ st Lucifora), Centorrino, La Monaca, Schepis Allenatore Antonio Cucinotta

Torregrotta 1973: Siracusa, Miceli, Spada, Maiorana, Gitto, Interdonato, Naccari (25’ st Costa), Foti, Giunta, La Macchia (25’ st Bucca), Rappazzo (25’ st Antonazzo).

Allenatore Mirko La Macchia

Arbitro: Souhail Ennekkar di Messina

Espulso: Ivan Gitto (T) al 40’ st per doppio giallo

Tabellino Campionato U14 Regionali - Messina - Girone E - 14a Giornata - “Sorbello Stadium” di Messina, domenica 16 febbraio - ore 11:45

Fair Play Messina - AGA Messina: 0-0

Fair Play Messina: Trusso, Di Blasi, Melis, Prugno, L.Di Pietro, Cafarelli, Tramontana, Benecchi, S.Di Pietro, Fiumanò, La Porta

Allenatore Barreca

AGA Messina: Donato, Vitale, Amenta, Mondello, G.Di Pietro, Nolla, Gugliandolo, Sorrenti, Lipari, Magazzù, Berenato.

Allenatore Gianfranco Laganà