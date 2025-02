Messina, Thiam si defila: "Mi dissocio completamente da Cissè. Sono deluso e arrabbiato"

Sono ore parecchio concitate e confuse in casa Acr Messina. Anche l’ex calciatore Brahim Thiam, presente tre settimane fa alla conferenza stampa tenutasi a palazzo Zanca, esprime tutto il suo rammarico e, di fatto, si dissocia dalle scelte dell’Aad Invest Group dopo il mancato versamento di contributi e ritenute.

“Buongiorno a tutti i sostenitori e amanti del Messina, volevo chiarire e condividere con voi la mia posizione e il mio sincero sentimento. Dopo il mio ritorno da Messina, non ho avuto alcun contatto con Doudou Cissè, che ho incontrato per la prima volta quando sono venuto a Messina. Sono venuto su consiglio di Wally Dieng, che è un mio amico d’infanzia, e per fare una valutazione dello stato del club.

Ho scoperto un cantiere aperto e un club abbandonato, con dilettantismo a tutti i livelli. Ho avuto il piacere di essere a contatto con i giocatori e lo staff, che sono persone straordinarie e di qualità. Purtroppo non ho alcuna informazione aggiuntiva riguardo ad un aspetto che non mi riguarda: le finanze. Sono anche nella posizione e nel diritto di rifiutare di entrare in questo progetto se nulla viene fatto correttamente, perché sono una persona molto professionale e onesta e non mi piacciono le cose fatte male e non lascerò che il mio nome venga usato in modo improprio.