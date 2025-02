La Curva Sud Messina "Totale disprezzo per quanto accaduto. AAD produca fatti e non chiacchiere”

Un comunicato durissimo, che rende perfettamente l'idea sullo stato d'animo della tifoseria del Messina dopo l'ennesimo fuoriprogramma societario. «La Curva sud Messina, viste le ultime vicissitudini societarie, si stringe attorno ai calciatori e staff tecnico della Acr Messina in questo momento di forte tensione, abbiamo deciso di comune accordo, di sostenere la nostra gloriosa maglia, ancor di più rispetto a quanto fatto in precedenza. Con il presente comunicato invitiamo tutti i tifosi giallorossi e tutta la cittadinanza a gremire gli spalti in maniera massiccia nel delicatissimo match di lunedì contro il Trapani. Alla società attuale dimostriamo il nostro TOTALE DISPREZZO per quanto accaduto. E qualora non si sia ancora compresa l'importanza di questa piazza, diciamo a gran voce di dar seguito agli impegni già presi portando avanti fatti e non chiacchiere: MESSINA MERITA RISPETTO. Sosteniamo la maglia il Messina ha bisogno dei messinesi, tutti in curva per la città».