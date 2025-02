Messina: le promesse, il passaggio a vuoto, la salvezza. Ecco cosa può accadere

Sembrava essere tornato il sereno in casa Messina, coi riflettori puntati solo sul campo. Con la squadra in crescita in termini di risultati, con un ambiente ricompattato per raggiungere l'obiettivo salvezza. Poco più di un mese e sembra di essere tornati al punto di partenza, con il passaggio a vuoto societario che comporterà una penalizzazione in classifica. Da 3 a 6 punti, anche se la macchina amministrativa del club si sarebbe messa in moto per provare a limitare al massimo i danni, magari pagando seppur in ritardo quanto dovuto. L'entità del “danno” e la sua formalizzazione dovrebbero essere note nel giro di un paio di settimane. Guardando a ritroso, per la scadenza del 16 dicembre, i deferimenti sono arrivati il 31 dicembre e la sentenza il 28 gennaio.

Indipendentemente da tutto restano la mazzata e tanti dubbi su come possa essere stato possibile. Anche perché gli stipendi del trimestre novembre, dicembre e gennaio sono stati regolarmente versati coi fondi presenti sui conti, mentre per la parte contributiva il tutto si è inceppato. Perplessità a questo punto estese alla reale solidità del gruppo subentrato, che peraltro, lo ricordiamo, entro il 20 febbraio dovrebbe versare la prima tranche d'acquisto da un milione e 250 mila euro da versare al socio di minoranza Pietro Sciotto. E anche sulle effettive volontà di quest'ultimo, ancora (lo ricordiamo) pienamente in società ma rimasto inerme nelle ultime ore di ieri mentre si stava per concretizzare il paradossale epilogo. E che aveva garantito a più riprese sull'effettiva potenzialità di questo gruppo. Se il buongiorno si vede dal mattino...