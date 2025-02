Messina, AAD Invest rassicura: "Problema amministrativo nel pagamento dei contributi. Risolveremo in tempi rapidi". Cissè in città nei prossimi giorni

AAD Invest Group rassicura sulla situazione finanziaria dell’ACR Messina e annuncia garanzie per assicurarne stabilità e mantenimento in Serie C.

A seguito delle recenti segnalazioni di contributi non versati e del rischio di sanzioni per ACR Messina, AAD Invest Group desidera chiarire la situazione.

‍Priorità data alla regolarizzazione finanziaria

"Fin dal nostro arrivo - si legge in una nota - abbiamo fatto in modo di dare priorità alla regolarizzazione di tutti gli stipendi e dei pagamenti ai fornitori che non venivano pagati da diversi mesi. L'ACR Messina non riguarda solo i giocatori e lo staff tecnico, ma comprende un ecosistema completo che deve essere supportato in modo responsabile e sostenibile.

Un problema amministrativo ha portato a un ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali. Tuttavia, stiamo adottando tutte le misure necessarie per risolvere la situazione il più rapidamente possibile".