Settori giovanili: Fair Play Messina, poker U15 Élite. Successi di misura per U17 Élite e U17 Provinciali, vittoria pirotecnica per l’U16 Regionali

Otto appuntamenti per la Fair Play Messina in questa seconda settimana di febbraio: cinque successi e due pari nelle sette gare giocate finora. Doppio successo nel doppio incrocio con la New Eagles 2010 per U15 e U17 Élite. Vittorie per la Next Gen U17 e U16 Regionali. Pari per Fair Play Sq. B U14 e Atletico Messina U15

Al “Sorbello Stadium” di Bisconte va in scena il big match della 19^ giornata del campionato U17 Élite. Il Fair Play Messina batte la capolista New Eagles per 1-0 grazie al goal vittoria di Daniel De Maria. Mister Moschella schiera Foresta tra i pali, Deodato, Minissale, Chillemi, Raneri, Conteh, Scilio, Maccarrone, De Maria, Sofia e Dell’Edera. Fin da subito si vede la capolista con i tiri da fuori di Scaffidi al 7’ e di Oreste al 13’ ma Foresta è attento e para. Al 18’ grande occasione per Vaiana che tutto solo in area calcia a lato. La Fair Play si fa vedere al 23’ con il colpo di testa di Dell'Edera che termina alto e poi due minuti dopo, quando trova la rete del vantaggio: Strappo di Dell'Edera e palla in mezzo per De Maria che segna l’1-0. Sei minuti dopo ancora super il portiere bianconero Foresta: tiro di Butta e parata plastica del numero uno bianconero. Al 34’ buona chance prodotta da Deodato ma la sfera termina tra le braccia del portiere. Ad un minuto dal termine della prima parte di gara ci sono dei dubbi per un intervento in area su De Maria ma il direttore di gara non fischia. Nel secondo tempo la Fair Play prova più volte a chiudere la gara: al 4’ doppio tiro di De Maria ma il portiere respinge in entrambi i casi. Al 12’ il portiere ospite rischia la cappellata su tiro di Dell'Edera. Dopo tre minuti angolo Pericoloso di De Maria ma nessuno ne approfitta. Si rivedono gli ospiti dopo due minuti: miracolo di Foresta che vola sulla gran conclusione di Butta. Partita molto vivace al “Sorbello Stadium” con occasioni da entrambe le parti. Al 33’ palla a destra per De Maria, sul secondo palo arriva la conclusione di Raneri che impegna Rubino. A tre dal termine brividi per Foresta ma Butta lo grazia da un metro. Palla tra le braccia del portiere. Finisce 1-0 per la Fair Play, prestazione importante per Foresta, il portiere bianconero difende bene la porta ottenendo clean sheet e tre punti.