La Lazio travolge 5-1 il Monza, Castellanos prestazione super

Lazio-Monza 5-1

RETI: 31' pt Marusic; 12' st Pedro, 18' st Castellanos, 32' st Pedro, 41' st Sensi (rig.), 43' st Dele-Bashiru.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 7, Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Tavares 6.5 (20' st Lazzari 5); Guendouzi 6.5, Rovella 6.5; Isaksen 7 (20' st Dele-Bashiru 7), Dia 6 (35' pt Pedro 7.5), Zaccagni 7 (31' st Tchaouna 6); Castellanos 8 (31' st Noslin 7). In panchina: Mandas, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Basic, Ibrahimovic. Allenatore: Baroni 7.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco 6; Lekovic 5, Izzo 5, Palacios 6; Martins 5 (32' pt Kyriakopoulos 5.5), Urbanski 5.5 (15' st Castrovilli 5.5), Bianco 5.5 (34' st Zeroli sv), Pereira 5.5; Ciurria 5.5 (15' st Sensi 6.5), Mota 5 (34' st Vignato sv); Ganvoula 5.5. In panchina: Vailati, Mazza, Brorsson, Carboni, Colombo, Forson, Petagna. Allenatore: Bocchetti 5.5.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6.5.

NOTE: giornata serena; terreno di gioco in buone condizioni. Ammonito: Pereira. Angoli: 8-1 per la Lazio. Recupero: 1'; 3'.

La Lazio strapazza il Monza 5-1 all’Olimpico e si riporta al quarto posto. All’Olimpico tutto facile per la squadra di Baroni contro i brianzoli sempre più ultimi (-9 dalla zona salvezza) e apparsi anche rassegnati, al di là delle otto assenze.

Grande protagonista il Taty Castellanos, autore dell’assist per il primo gol di Marusic al 31mo e poi per Pedro nella ripresa prima di firmare lui il gol del 3-0 al 63mo. Al 77mo Noslin, appena entrato, serve l’assist per la doppietta di Pedro. All’85mo mani in area di Lazzari, rigore per il Monza che Sensi trasforma ma all’88mo Dele-Bashiru firma la rete del 5-1.