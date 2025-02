Messina, un altro passo in avanti ma con il Picerno è solo 0-0. Krapikas para un rigore

Messina-Picerno 0-0

Messina (4-3-2-1): Krapikas 8; Gyamfi 5,5, Gelli 6,5, Dumbravanu 6,5, Haveri 6; Garofalo 6, Buchel 6, Crimi 7; Tordini 5,5 (30’ st De Sena 6), Vicario 5,5 (14’ st Pedicillo 5,5); Luciani 5,5 (14’ st Costantino 5,5). In panchina: Meli, Anzelmo, Morichelli. All. Banchieri 6.

Picerno (4-2-3-1): Summa 6; Pagliai 6,5, Manetta 6, Nicoletti 6, Guerra 6; Franco 6,5, Maselli 6 (11’ st De Ciancio 6); Energe 6,5 (19’ st Cardoni 5,5), Volpicelli 6 (19’ st Esposito 5,5), Petito 6 (33’ st Graziani 5,5); Bernardotto 6,5. In panchina: Merelli, Seck, Ragone, Papini, Salvo, Palazzino. All. Tomei 6,5.

Arbitro: Mirabella di Napoli 5,5

Assistenti: Decorato di Cosenza e Pelosi di Ercolano

Note: Ammoniti: Maselli (P), Garofalo (M), Crimi (M), Buchel (M), Pedicillo (M), Nicoletti (P). Corner: 5-8. Recupero: 1’ e 6’.

Continua la serie positiva del Messina, ma al “Franco Scoglio” deve accontentarsi solo di un pari senza reti contro un Picerno in lotta per un posto nei play-off. Giallorossi comunque in crescita, che nel primo tempo ci provano con Tordini (tiro debole) e con due chance di Luciani: prima (9’), spara alto da buona posizione, poi (17’), di testa manda di poco a lato. Non è da meno la squadra lucana, che impegna Krapikas con Volpicelli ed Energe, ma soprattutto al 25’ ha la grande occasione dal dischetto: braccio largo di Gyamfi in area, è rigore che Volpicelli batte ma Krapikas respinge e salva il Messina. Nel finale di frazione il colpo di testa di Garofalo si stampa sulla traversa.

I biancoscudati ripartono con intensità anche a inizio ripresa e sfiorano il vantaggio su una punizione di Buchel deviata da Bernardotto che rischia l’autorete. Poi esce fuori il Picerno, approfittando di un calo fisico dei locali, ma i tentativi di Bernardotto (a fil di palo) e Pagliai (parato) non sortiscono effetti. L’occasione migliore per l’ex Manetta (contestato e fischiato), che colpisce la traversa, mentre in pieno recupero De Sena, di testa, chiama Summa alla parata centrale. Finisce 0-0 e per il Messina è un altro piccolo passo per alimentare le speranze salvezza.