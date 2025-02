Il giovane messinese Viola ingaggiato dal Napoli: "Voglio ritagliarmi uno spazio, devo dire grazie a mister Cosimini"

Ha già preso confidenza con i suoi nuovi compagni ed è disponibile al la convocazione per la gara che il Napoli, nel campionato di Primavera 2, affronterà domani sul campo del Bari.

Nicola Viola si è già ambientato nella sua nuova casa. L'attaccante peloritano, classe 2007, di recente trasferitosi dal Messina al club partenopeo, morde il freno e, dopo caterve di reti disseminate nei vari campionati, è pronto ad abbracciare questa nuova sfida. Dopo aver mosso i primi passi crescendo con la maglia dell'Aga è passato al Camaro, quindi, il grande salto verso Cosenza, poi il ritorno a Messina per indossare la maglia dell'Acr (lo scorso anno l'under 17 quest'anno la Primavera 4 con cui ha totalizzato 7 reti in 12 gare).

Un sogno che, però, poco più di un anno e mezzo fa si era tramutato in un incubo. «Avevo deciso di smettere dopo l'esperienza al Cosenza - ha detto il talento originario di Contesse -. Mi facevano giocare da quinto di centrocampo, non riuscivo ad esprimermi come volevo, ero lontano dalla porta e dovevo adattarmi ad un ruolo che non mi andava a genio. Tornato a Messina devo ringraziare mister Peppe Cosimini che mi ha chiamato, mi ha stimolato e mi ha messo al centro del suo progetto e dell'attacco nell’Under 17 dell'Acr lo scorso anno. Ho ritrovato il piacere di giocare e ho realizzato 20 gol. Il resto è storia recente con la Primavera del Messina e, adesso, spero di ritagliarmi uno spazio importante».

Come arriva la chiamata del Napoli?

«Grazie all'interessamento di Daniele Portanova avevo fatto uno stage ad inizio stagione e i tecnici del Napoli avevano apprezzato le mie doti. Ci eravamo dati appuntamento a fine campionato, in modo tale da giocare in Primavera, in età, il prossimo anno. Poi, un po' a sorpresa, è arrivata la chiamata gli ultimi giorni di gennaio e abbiamo deciso di anticipare i tempi».