Messina: arrivano il portiere Meli, l’esterno Haveri e il difensore Gelli

Il Messina conclude un mercato invernale letteralmente esplosivo con tre innesti nelle ultime che portano a 16 gli acquisti in questa sessione. Ma riuscendo anche a snellire l’organico cedendo degli elementi ormai fuori dal progetto tecnico.

Situazione portieri. In entrata preso il portiere Gabriel Meli, classe 1999, cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, reduce dalle esperienze con Taranto e Recanatese. Rimarrà in giallorosso anche Flavio Curtosi, che potrebbe però finire fuori dalla lista, per rientrarci in caso di necessità. Nessuna partenza dell’ultimo momento per Titas Krapikas, nonostante il pressing del Trapani che alla fine ha preso Barosi, altro profilo che il Messina aveva seguito come alternativa.

Ndir può andare all’estero. L’altro acquisto atteso era il difensore centrale di piede destro: ecco Jacopo Gelli, classe 2001, svincolato ieri mattina dal Trapani e sul quale erano piombate altre società, come l’Ascoli, che negli ultimi giorni aveva spinto anche per provare a strappare Vincenzo Garofalo all’Acr. Cresciuto nella Fiorentina, ha giocato anche con Aglianese e Albinoleffe. Per quanto riguarda le uscite, resta sempre in partenza Ndir, per il quale potrebbe aprirsi una pista estera e si sta considerando un’offerta proveniente dalla Bulgaria.

Subito in campo? Innesto importante anche sulla corsia mancina, con l’arrivo di Kevin Haveri, classe 2001 reduce dall’esperienza a Campombasso ma di proprietà del Torino, passato anche da Catania, Ascoli e Rimini. Potrebbe essere subito titolare contro il Picerno, visto che Ingrosso sta patendo per un problema fisico al flessore e potrebbe non essere disponibile per la prossima partita di campionato. E non ci sarà Umberto Morleo, rientrato dal prestito dal Catanzaro che lo ha girato al Sorrento (trasferimento temporaneo per 18 mesi).

In attacco. Saltato al fotofinish lo scambio tra Messina e Novara che prevedeva l'arrivo di Mamona in Piemonte e l'approdo di Attanasio in Sicilia. A documenti praticamente pronti, la dirigenza del Novara ha deciso di non portare a termine l'operazione probabilmente per nuove valutazioni relative alla propria rosa, come l'infortunio di Da Graca contro la Pro Vercelli. Esce invece Gabriel Adragna, classe 2006, che viene girato all’Igea Virtus, dove c’è anche Manuele Di Palma. Prestito concluso anticipatamente anche per Alessio Re, che torna ad Ascoli per rimanerci.

Lia rinnova sino al 2027. Nella giornata di ieri il Messina ha anche formalizzato il rinnovo di contratto di Damiano Lia sino al 2027. Un altro segnale orientato a dare patrimonio e valore alla società, irrobustendo il parco calciatori di proprietà. Oltre all’esterno destro, che sembrava a un certo punto destinato all’Audace Cerignola, possono vantare contratti pluriennali sino al 2026 anche Buchel, Gyamfi, Crimi, Anzelmo e De Sena. Mentre sul futuro di Dumbravanu “pende” un diritto di riscatto a favore dell’Acr.