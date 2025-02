Messina, tris di colpi quasi al fotofinish: presi Meli, Haveri e Gelli

Ecco il portiere Gabriel Meli, classe 1999, dal Taranto. Preso il terzino sinistro Kevin Haveri, albanese in uscita dal Campobasso (classe 2001. Ma soprattutto il difensore centrale di piede destro: è Jacopo Gelli, svincolato dal Trapani (classe 2001).

Altre tre operazioni di grande livello che completano l'organigramma per puntare alla salvezza. In uscita, il terzino sinistro Morleo in prestito dal Catanzaro, rientra in Calabria e va al Sorrento. Resta Curtosi che farà il terzo portiere. Si cerca una soluzione nelle ultime ore per Mamona, attenzione alle piste estere per Ndir.