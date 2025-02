Il Messina rompe il tabù casalingo e si rilancia: Garofalo completa la rimonta contro il Latina

Messina-Latina 2-1

Marcatori: 3’ (rig.) Petermann, 42’ (rig.) Luciani, 29’ st Garofalo

Messina (4-3-2-1): Krapikas 6; Lia 5 (1’ st Gyamfi 6,5), Marino 6, Dumbravanu 6, Ingrosso 6,5; Garofalo 7,5 Buchel 7,5 (42’ st Morichelli sv), Crimi 7; Tordini 6 (26’ st Pedicillo 6), Petrucci 5,5 (1’ st Costantino 6); Luciani 5,5 (26’ st De Sena 7). In panchina: Curtosi, Ndir, Morleo, Chiarella, Adragna, Vicario, Anzelmo, Dell’Acqua. All. Banchieri 7.

Latina (3-5-2): Zacchi 6; Marenco 6, Crescenzi 5,5, Vona 5,5; Ercolano 6 (45’ st Di Giovannantonio sv), Gatto 5,5 (1’ st Ciko 5,5), Petermann 6,5, Bocic 5,5, Saccani 6,5 (32’ st Ndoj sv); Ekuban 5,5, Mastroianni 5. A disp. Pannozzo, Basti, Berman, Cittadino, Motolese, Segat, De Marchi, Scravaglieri. All. Boscaglia 5,5.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino 7. Note: ammoniti Lia (M), Ekuban (L), Crescenzi (L), Petrucci (M), Luciani (M), Ingrosso (M), Petermann (L), Gyamfi (M), Ciko (L). Angoli 5-6. Recupero: 3’ pt e 5’ st

Il Messina torna al successo dopo due gare e dopo dieci dall’ultima vittoria interna battendo 2-1 in rimonta il Latina, in uno scontro di fondamentale importanza per la corsa salvezza. Gara in salita per i giallorossi che, dopo una grande occasione fallita da Crimi dopo pochi secondi, subisce il vantaggio ospite: Saccani approfitta di un errore di Lia, entra in area e viene atterrato da Ingrosso. Dal dischetto Petermann non sbaglia. Il Messina prova a reagire e va a segno con Luciani e Crimi, ma fermati sempre per fuorigioco, mentre al 41’ trova il pari con un altro rigore, conquistato e trasformato da Luciani.

Nella ripresa fuori Petrucci e Lia per Costantino, al debutto, e Gyamfi con il Messina che, obbligato a vincere, deve fare la partita. Secondo tempo più bloccato e solo Petermann e Buchel ci provano da fuori, senza effetti. Il Latina pressa, il Messina sente la fatica, ma gli ingressi di De Sena e Pedicillo danno respiro. Al 29’ Buchel dentro per De Sena, palla in mezzo dove arriva Garofalo che fa esplodere il “Franco Scoglio”. È il 2-1 che non cambia più, nonostante il forcing avversario e i 5 minuti di recupero: il Messina si rimette in corsa, a -6 dalla salvezza diretta e -3 proprio dai laziali.