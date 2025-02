Giovani talenti, l'attaccante messinese Nicola Viola firma con il Napoli

L'attaccante messinese si trasferisce in Campania dove verrà aggregato alla Primavera azzurra. Classe 2007, nelle ultime stagioni è stato tra i calciatori più prolifici del panorama regionale.

L'attaccante messinese Nicola Viola è un nuovo calciatore del Napoli. Conclusa positivamente la trattativa tra i partenopei e l'ACR Messina che porterà il giovane bomber classe 2007 a vestire la maglia dei campani nel campionato Primavera 3, agli ordini di mister Dario Rocco. I partenopei avevano messo gli occhi sulla giovane punta messinese sin dall'estate dopo le segnalazioni dell'intermediario Santino Messina a Daniele Portanova, ex calciatore di entrambe le società coinvolte che dalla scorsa stagione affianca Viola nel ruolo di procuratore.

Nicola Viola in questa stagione aveva già trovato 7 goal in 12 presenze con la maglia della Primavera del Messina, dando continuità alla scorsa annata che lo ha portato alla ribalta nazionale grazie alle 20 reti realizzate in 26 presenze nel campionato Under 17 Nazionale, valse anche la convocazione nella Nazionale Under 17 Lega Pro di categoria. Un feeling con il goal che ha contraddistinto il percorso di Viola sin dagli esordi con l'AGA Messina negli anni dell'attività di base.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Camaro, e in neroverde si mette in mostra tanto nella categoria Under 15 quanto in quella Under 17 da sotto-età.

Nel 2022-23 la parentesi a Cosenza con 13 gettoni e 3 goal, prima della firma con il Messina fortemente voluta dal direttore tecnico dei peloritani, all'epoca Pasquale Rando.