Messina verso Trapani col “nodo Petrucci”. Il play non è al top

È già vigilia di campionato per il Messina, che domani andrà a Trapani per il primo derby siciliano della stagione, contro l’ambiziosa neopromossa granata guidata dall’ex difensore giallorosso, Totò Aronica. Una trasferta sulla carta proibitiva, come d’altronde lo sono state le ultime due sfide con Picerno e Benevento, ma che i giallorossi sono determinati ad affrontare cercando di ottenere il massimo, senza timori reverenziali. Anche perché, fin qui, al netto dell’inesperienza derivata da un’età media molto bassa e alla necessità di assemblare strada facendo una squadra costruita in corsa, i peloritani sono riusciti a giocarsela con tutti gli avversari a viso aperto, raccogliendo probabilmente meno di quanto avrebbero meritato.

Guardando alla formazione che Modica sceglierà, bisognerà capire se anche in questa occasione come nella sfida di domenica al San Filippo, contro il Benevento di Auteri, finita 0-0, il tecnico opterà per ridurre al minimo possibile la quota di under per rientrare nel bonus minutaggio. Si ripartirà con tutta probabilità da Krapikas tra i pali, mentre in difesa non dovrebbero esserci grosse novità con il quartetto composto da Lia (Salvo ha ripreso a lavorare sul campo ma dopo l’intervento al naso ne avrà ancora per qualche tempo), Manetta, Rizzo e Ortisi.

In mediana la certezza sarebbe Petrucci da play, in crescita evidente e sempre più punto di riferimento anche emotivo della squadra: i dubbi però riguardano il fastidio all’adduttore avvertito dal centrocampista, che ha effettuato differenziato anche ieri e difficilmente verrà rischiato per la gara del “Provinciale”. A questo punto la composizione della mediana dipenderà anche dalle scelte del terzetto offensivo: da prima punta potrebbe tornare ad agire Luciani, con ai suoi lati Anatriello e Petrungaro. Il che comporterebbe l’arretramento di Pedicillo da mezzala, con Frisenna a completare lo scacchiere. L’ex Licata potrebbe agire da play (in questo Garofalo mezzala) o al fianco di Anzelmo.

Ma attenzione anche a un 3-5-2 che Modica in questa stagione ha già varato in due occasioni, a Crotone in Coppa e poi a Latina per provare a colpire l’avversario con altre armi rispetto a quelle solite che rendono offensivo il gioco del tecnico “zemaniano”. Rinunciare a qualcosa per badare all’efficace, è una scelta di maturità che non sorprenderebbe. Ultime ore per decidere. Ieri la squadra ha lavorato la mattina a Camaro, nel pomeriggi seduta video. Oggi rifinitura sempre a Bisconte, prima della partenza.

Precedenti. In totale sono 15 i precedenti tra le due squadre giocati a Trapani, con sei vittorie dei granata, due blitz peloritani e sette pareggi. Successi di misura locali negli ultimi due precedenti, stagioni 2008/09 e 2009/10, firmati rispettivamente Carbonaro e Lai. Ultimo colpo giallorosso invece risalente alla stagione 1999/2000, un 4-1 coi gol di Rossi, Torino, Magnani e Criaco.