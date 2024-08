Messina, Mame Ass in difesa: il senegalese ha convinto nonostante le 14 gare in 4 anni

Un altro pezzo nel puzzle del Messina: sei giorni dopo l’ultima ufficializzazione, quella dell’attaccante Luca Petrungaro, è arrivato il tesseramento di Ndir Mame Ass, nato a Rufisque, in Senegal, nel 2001. Ecco il nuovo difensore giallorosso, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Una scommessa per il club biancoscudato e per il direttore sportivo Giuseppe Pavone, che riempie così la casella del difensore centrale, tra i 4-5 rinforzi annunciati nei giorni scorsi. Valutato dallo staff tecnico di mister Modica nelle due settimane di ritiro, Mame Ass ha convinto, nonostante le ultime stagioni non siano state particolarmente felici: l’avventura italiana inizia bene nella Primavera del Perugia con 33 presenze, ma dal 2020 una parabola discendente con appena 14 gare giocate in quattro anni. Una in serie C nell’aprile 2021 con la maglia della Ternana e, sempre con gli umbri, sei partite in Primavera2. Lo scorso anno il passaggio all’Alessandria sempre in terza serie, ma anche con la squadra piemontese (retrocessa in D) ha collezionato appena cinque presenze nel girone A e una in Coppa Italia. Voglia di rivalsa.

Tesseramento e prime dichiarazioni, tramite i canali ufficiali del club, per Mame Ass che, come Petrungaro, ha accetto il Messina per aprire un nuovo capitolo della propria carriera: «Ringrazio il presidente Sciotto per l’opportunità. Dopo un periodo sfortunato, ho tanta voglia di dimostrare il mio valore», ha affermato il difensore, deciso a riscattare gli ultimi anni. Il difensore è così il giocatore numero 18 contrattualizzato dalla società peloritana: «Darò il massimo per questa maglia, chi mi conosce sa bene che non mollo mai. Per me è un orgoglio indossare la maglia del Messina».

Chi non sarà giallorosso è l’attaccante esterno Haris El Mouttaqi, francese classe 2000 che, dopo un periodo di prova a Zafferana, ha lasciato il gruppo ed è stato ingaggiato dalla Nocerina (serie D) degli ex Acr Raffaele Novelli e Cosimo D’Eboli.

Si è aggiunto in prova, invece, l’attaccante Martino Cominetti, classe 1998, lo scorso anno in D tra Pro Palazzolo ed RG Ticino, mentre in precedenza ha giocato con Caronnese, Pro Sesto Gozzano e Sestri Levante.

Giovanili. Si cerca di recuperare il tempo perduto e questo pomeriggio è in programma il primo stage al campo “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela: si comincia alle ore 17 con la Primavera e, dalle 18, con le formazioni Under 15 e 17.