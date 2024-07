Messina, “tu vuò fà l’americano?”

La trattativa per la cessione delle quote di maggioranza del Messina è più che viva che mai e nei primi giorni della prossima settimana, così come programmato, si potrebbe giungere all’accelerata decisiva.

Le parti hanno continuato a rapportarsi, sulla base di un accordo di base, con l’obiettivo di giungere a un’intesa completa anche su quegli aspetti, amministrativi e formali, che ancora avevano bisogno di qualche altro passaggio per completarsi, com’è normale in un affare di portata rilevante, come può essere il trasferimento di quote di un club di Serie C. Di recente il gruppo acquirente è entrato in possesso della documentazione accertante la solidità finanziaria dell’Acr, un altro passo in avanti importante perché permette a chi è intenzionato a subentrare di capire perfettamente quale macchina si troverà in mano e come poterla guidare.

Atteso adesso un contatto vis-à-vis, da una parte il legale del gruppo americano e dall’altro il presidente Pietro Sciotto, probabilmente assieme ad altri tecnici ed intermediari per provare ad avanzare, giungendo alla firma del preliminare. Continua a filtrare fiducia ma allo stesso tempo si procede con la massima cautela, perché ogni dettaglio può risultare significativo nella buona riuscita o meno dell’operazione, ma c’è da dire che entrambe le parti starebbe mostrando massima disponibilità collaborativa e volontà di arrivare alla “fumata bianca”.

I vertici decisionali del fondo avrebbero accettato di venire incontro alla volontà del presidente Pietro Sciotto di rimanere in società con una quota minoritaria (da quantificare ma la forbice dovrebbe essere rilevante), sia per restare dentro la società durante i successivi procedimenti di acquisizione della società con le conseguenti garanzie ma anche per una ragione prettamente identitaria, cioè per mantenere una componente legata al territorio nell’Acr.

Come già spiegato, si continuerà comunque a lavorare su un “doppio binario”. Così può essere spiegata la decisione di accelerare sulla nomina del nuovo direttore sportivo Giuseppe Pavone, sulla quale c’è l’imprinting dell’attuale proprietà seppur nel comunicato precedente era stato spiegato che sarebbe spettato alla realtà subentrante indicarlo. Era stata superata un “deadline” fissata: fare in fretta, non restando indietro oltremodo e più del dovuto sulla programmazione sportiva, risultava e risulta fondamentale per potere pianificare il prossimo campionato. Partendo da ritiro e costruzione della squadra.

In caso di accordo ratificato, con tutta probabilità il fondo americano si occuperà di individuare quelle figure manageriali che dovranno formare la struttura operativa della società. L’intera tifoseria, al di là delle posizioni, auspica che in un senso o nell’altro si passi dalle intenzioni ai fatti. E spera in un futuro ambizioso, magari cominciando da qualche esaltante colpo di mercato.