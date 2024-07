ACR Messina, ufficializzato Pavone come nuovo direttore sportivo

Il nuovo direttore sportivo dell’Acr Messina per la stagione 24/25 - come annunciato stamattina sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - è Giuseppe Pavone. Lo ha ufficializzato il sodalizio biancoscudato.

Il nuovo ds di comprovata esperienza è in città da ieri e si è messo subito al lavoro per l’allestimento della rosa in vista della nuova stagione sportiva, da mettere a disposizione di mister Modica. Si rende altresì noto che la società è al lavoro per il ritiro pre-campionato.

Così, con poche righe la società biancoscudata ha rotto gli indugi ufficializzando il nuovo direttore sportivo