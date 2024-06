Messina, sarà la stagione più impegnativa

Il termine perentorio del 4 giugno per l’iscrizione alla prossima Serie C ha ufficialmente spalancato le porte sulla stagione sportiva 2024/25 che, numeri e nomi alla mano, potrebbe essere la più agonisticamente probante delle quattro vissute in terza serie dal Messina di Pietro Sciotto.

Ancona in bilico. Tutte le 60 squadre hanno presentato regolare domanda e non si sono registrate defezioni, anche se resta fortemente in bilico la posizione dell’Ancona. I marchigiani avrebbero fatto pervenire solo in extremis i bonifici relativi alle spettanze di marzo e aprile dei tesserati, ma le condizioni non soddisferebbero i requisiti di ammissibilità previsti dalla licenza nazionale, nonostante la società biancorossa avesse depositato già nei giorni precedenti la fideiussione propedeutica di 350mila euro.

Arriva il Milan? La palla passa adesso alla Covisoc che esaminerà tutte le 60 domande di iscrizione e si pronuncerà in via definitiva il prossimo 11 giugno. A parte quello dell’Ancona, non ci sarebbero situazioni particolarmente allarmanti: motivo per il quale non dovrebbero esserci ripescaggi o riammissioni, con il solo Milan U23 che resta in preallarme qualora dovessero aprirsi le porte dell’esclusione per l’Ancona. Opportunità, quindi, praticamente svanita per il Siracusa, la prima formazione di Serie D nella classifica dei ripescaggi e che, per tornare tra i professionisti, avrebbe dovuto sperare in tre defezioni.

Juventus NextGen nel Girone C. L’eventuale arrivo in Serie C dei baby rossoneri, con ogni probabilità, aprirebbe le porte del Girone C alla Juventus NextGen che ha recentemente eliminato la Casertana nei playoff, prima di terminare la propria corsa nella doppia sfida dei quarti di finale con la Carrarrese. I giovani bianconeri rappresenterebbero la grande novità in un Girone C ricco di squadre blasonate e ambiziose e con il Messina che, oggi, non ha più tempo da perdere, specie nella definizione dello staff tecnico.

Interlocuzioni. La trattativa con l’allenatore Giacomo Modica e con il Direttore sportivo Domenico Roma è abbondantemente nel vivo da giorni (“interlocuzioni” è il termine in auge in queste settimane) e le parti appaiono anche abbastanza vicine. Il presidente Sciotto, però, ha spesso abituato a repentini colpi di scena quando ci sono da assumere decisioni importanti e, mai come stavolta, solo l’ufficialità servirà a delineare il futuro della guida tecnica del Messina.

Uomini chiave. Si prospetta così un campionato dall’altissimo valore agonistico: le deluse Benevento, Avellino, Crotone e Catania allestiranno sicuramente organici di qualità; l’ambizioso Trapani del presidente Antonini punterà senza mezzi termini all’immediata promozione in Serie B; ma anche realtà consolidate come Taranto, Picerno, Giugliano e Audace Ceringola saranno da prendere con le molle, oltre a Potenza e Monopoli che vorranno evitare i patemi dell’ultima annata. Ecco che il Messina dovrà strutturarsi adeguatamente non solo in campo, allestendo una rosa competitiva, ma anche e soprattutto “dietro la scrivania”, con l’arrivo di un Direttore generale qualificato e d’esperienza.