I “bastardi” di Scoglio. Apre la mostra a Lipari dedicata al "Professore"

Aprirà i battenti alle 19.30 l’evento “I Bastardi di Scoglio”, organizzato dall’associazione culturale “Gli amici del presepe di Lipari”. L’isola eoliana, che sarà teatro della manifestazione fino a domenica 9, ospiterà quest’oggi la mostra fotografica “Le memorie del prof”, allestita nella “Sala delle Lettere” di Corso Vittorio Emanuele e curata da Francesco Saya con la collaborazione di “Gazzetta del Sud”, media partner dell’evento.

Sarà un momento di grande emozione per l’intera famiglia Scoglio, che riabbraccerà gli ex calciatori del glorioso Messina allenati dal prof. In tanti hanno ufficializzato e confermato la loro presenza: dal capitano Antonio Bellopede ai difensori Romolo e Carmelo Mancuso, dai centrocampisti Enrico Vendittelli, Peppe Catalano e Luciano Orati all’attaccante Alberto Diodicibus, fino al portiere Vincenzo Di Palma.

Domani alle 18 è in programma la conferenza stampa di presentazione dell’evento moderata dal giornalista Giovanni Di Marco e alla quale interverranno anche il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, l’avvocato Gaetano Orto, promotore dell’evento con Raffaele e Vincenzo China e il rappresentante di Federalberghi Christian Del Bono, che patrocina la manifestazione insieme al Comune di Lipari.

Sabato è in programma la tavola rotonda “Le frasi celebri di Scoglio”, moderata dall’attuale addetto stampa del Messina Davide Gambale; mentre domenica mattina allo stadio “Franchino Monteleone”, dopo la messa celebrata da monsignor Gaetano Sardella, andrà in scena la “Partita dei ricordi”, alla quale parteciperanno anche il Direttore sportivo del Messina Domenico Roma e i calciatori Domenico Franco, Damiano Lia e Vincenzo Plescia.