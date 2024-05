Modica a Messina, prove di dialogo

Prove di dialogo tra Giacomo Modica e il Messina. Il tecnico originario di Mazara del Vallo è tornato in città nelle scorse ore per incontrare la proprietà e capire se vi siano le condizioni per proseguire l’avventura in riva allo Stretto, dopo l’ultima positiva stagione conclusa con una salvezza senza troppi patemi.

Le parti sono tornate a parlarsi dopo alcuni contatti interlocutori negli scorsi mesi, quando Modica chiese determinate garanzie per restare sulla panchina giallorossa e potere innalzare il livello di competitività, migliorando sotto gli aspetti organizzativi e logistici, dai campi d’allenamento alle trasferte, ma anche provando a elevare il livello complessivo della squadra.

Oggi, rispetto a qualche tempo fa, le cose sono leggermente cambiate perché Modica è tenuto d’occhio da alcune società di Lega Pro, dalla Spal all’Arezzo ma soprattutto, nelle ultime ore, si è fatta forte la corte del Picerno che cerca il sostituto di Emilio Longo, destinato a guidare il Crotone. Per i lucani (che sarebbero pronti ad offrire un biennale), Modica sarebbe il profilo ideale per valorizzare i giovani e costruire un progetto vincente, in un contesto di certo meno passionale di quello peloritano, ma nel quale ci sono basi solide sul piano strutturale e finanziario, dove si respira lungimiranza. Sono, di fatto, le stesse rassicurazioni che il trainer siciliano ha chiesto a Pietro Sciotto: il rinnovo non è una questione solo economica ma anche di prospettive, perché Modica è consapevole che la piazza si aspetta una stagione nella quale potere ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza, magari provare a raggiungere quell’obiettivo playoff che anche la società vorrebbe centrare, continuando a migliorare di stagione in stagione. Una “missione” che passa però da tanti fattori, anche da dirigenza, settore giovanili e impianti sportivi, giusto per tenere presente in cosa l’Acr può sicuramente crescere e formarsi.

Le parti torneranno ad aggiornarsi a breve e già la prossima settimana potrebbe giungere la fumata relativa alla permanenza o meno a Messina dell’allievo di Zeman. E si aspettano novità anche per il ds Domenico Roma.

Il Catania fa “all-in” su Toscano Intanto, a proposito di allenatori, fa sul serio il Catania che è pronto ad offrire un triennale da 130mila euro a Mimmo Toscano, ex Reggina, fresco vincitore del campionato di Serie C con il Cesena. Le alternative considerate sono Pippo Inzaghi e Fabio Caserta. Come direttore sportivo, potrebbe spuntarla l’ex Parma, Daniele Faggiano.